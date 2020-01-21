Трупы убитых краснокнижных рысей нашли в салоне автомобиля в лесу в Подмосковье

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Тела двух молодых самок краснокнижных рысей нашли в салоне машины, спрятанной в лесном массиве городского округа Луховицы, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"В Минэкологии получено обращение из ОМВД РФ по городскому округу Луховицы с просьбой участвовать в расследовании обстоятельств гибели двух особей рыси. Автомобиль с трупами животных был обнаружен в лесном массиве, недалеко от деревни Ольшаны", - говорится в сообщении.

По данным экологов, погибли две самки рыси, одна в возрасте трех-четырех лет, вторая - от шести месяцев до года. Не исключено, что эти были мать с детенышем. Специалисты Минэкологии рассчитали размер ущерба, который составил 560 тыс. рублей. В настоящее время проводится доследственная проверка, не исключено возбуждение уголовного дела.

Обыкновенная рысь занесена в последнее издание Красной книги Московской области под первой категорией - "вид, находящийся под угрозой исчезновения". Признаки обитания животного отмечались в Шатуре, Талдоме, Шаховской, Клину, Луховицах, а также в Можайском, Дмитровском и Волоколамском округах. Общая численность особей в Подмосковье, по оценкам специалистов, не превышает 30.