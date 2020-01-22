МЧС распространило предупреждение о мокром снеге с гололедицей в Подмосковье

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мокрый снег и гололедица ожидаются местами в Подмосковье в ближайшие часы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время до 21:00 22 января местами в Московской области ожидаются мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица", - сказали в главке.

В МЧС рекомендовали водителям снизить скорость и воздержаться от резких маневров на дорогах.