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МЧС распространило предупреждение о мокром снеге с гололедицей в Подмосковье

Водителям рекомендуют снизить скорость и воздержаться от резких маневров на дорогах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мокрый снег и гололедица ожидаются местами в Подмосковье в ближайшие часы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время до 21:00 22 января местами в Московской области ожидаются мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица", - сказали в главке.

В МЧС рекомендовали водителям снизить скорость и воздержаться от резких маневров на дорогах.

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