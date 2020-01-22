Обелиск дворянскому роду Бибиковых открыли в Подмосковье

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Обелиск, посвященный русскому дворянскому роду Бибиковых, открыло в среду Российское военно-историческое общество (РВИО) в селе Шкинь Коломенского района Московской области, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня открываем памятник не только конкретному человеку, мы открываем памятник целому роду, который известен со времен Ивана III <...> Среди Бибиковых были десятки генералов, фельдмаршалов, герои многочисленных войн, генерал-губернаторы, люди, много сделавшие для освоения и благоустройства не только нашей страны, но и Малороссии <...> Я благодарю всех, кто это организовал и желаю успехов реставраторам и создателям", - сказал председатель РВИО Владимир Мединский.

Обелиск освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Он отметил, что открытие монумента является символическим явлением возрождения Святой Руси, в наших воспоминаниях и молитвах соединяются все предки минувших веков, которые жили и служили великой России. В церемонии открытия также приняли участие министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин и другие гости.

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом. Идея скульптурной композиции высотой 9,5 м предложена архитекторами Константином Фоминым и Ольгой Бурлаковой. Колонну из белокаменных блоков завершает бронзовый герб рода Бибиковых.

Усадьба Шкинь принадлежала Георгиевскому кавалеру, участнику Русско-турецкой войны 1768 - 1774 годов, генерал-майору Гаврилу Ильичу Бибикову. На его средства в конце XVIII века в Шкини был возведен величественный храм Сошествия Святого Духа на Апостолов. В 1936 году храм был закрыт, но в 1990-е годы началось постепенное восстановление святыни.

Бибиковы - русский дворянский род из Тверских бояр. Множество выходцев из этого семейства занимали высокие государственные посты. Бибиков Алексей Юрьевич был генерал-рекетмейстером и пользовался особым доверием Петра I. Бибиков Иван Иванович был правителем Малороссии, а Дмитрий Гаврилович Бибиков по праву считается основателем российской таможенной службы.