Мособлдума планирует принять закон о запрете продажи снюса несовершеннолетним в феврале

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы планируют рассмотреть законопроект о запрете продажи никотиносодержащих смесей, так называемых снюсов, несовершеннолетним в феврале. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"Представители правоохранительных органов, представители медицинских организаций, представители Роспотребнадзора, общественные организации сошлись в одном мнении, что это очень актуальный закон, очень своевременный. Мы станем шестым субъектом Российской Федерации, который такой закон должен принять <...> В феврале он должен быть уже принят", - сказал Голубев по итогам проведения общественных слушаний о законопроекте о запрете продажи снюса несовершеннолетним.

В настоящее время закон о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих продукций установлен в Краснодарской, Белгородской, Владимирской, Костромской областях и республике Адыгея.

Голубев отметил, что депутаты областной Думы намерены взаимодействовать с федеральными структурами в рамках работы о запрете продажи подобной продукции не только для несовершеннолетних, но и для взрослых. "Сегодня уже медицинские работники, органы здравоохранения констатируют, что [употребление никотиносодержащих смесей] несет вред здоровью даже больше, чем табачные изделия. Констатируют, что уже есть случаи смертельного исхода при передозировке употребления данных никотиносодержащих веществ. Поэтому тема актуальная, мы будем продолжать работу не только ограничиваясь Московской областью, но и будем работать с коллегами-федеральными законодателями", - добавил Голубев.

Как отметил в ходе общественных слушаний в Мособлдуме заведующий отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Московской области Евгений Здобнов, в Подмосковье было зафиксировано несколько случаев употребления и отравления никотиносодержащими смесями в образовательных организациях. "То, что касается тех смесей, которые мы сейчас рассматриваем, для нас это новый вызов. Большое количество обращений к нам поступило от наших сотрудников из системы профилактики относительно этих никотиносодержащих смесей <...> Мы в конце года запрашивали Министерство здравоохранения Московской области, ответ на 23 декабря у нас такой: за медицинской помощью у нас было 21 обращение, по поводу отравления никотиносодержащими смесями у нас обратилось 14 человек", - сообщил Здобнов.

Инициатива о запрете продажи снюсов в Московском регионе

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами.

В декабре прошлого года уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова внесла в Мособлдуму инициативу о запрете продажи несовершеннолетним снюса на территории Подмосковья. Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что в 2020 году столичный парламент продолжит работу над законопроектом, который может ограничить продажу снюсов и других никотиносодержащих смесей в магазинах Москвы.