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Более 1,7 тыс. кг наркотиков изъяли в Подмосковье в 2019 году

Кроме того, в регионе пресечена деятельность 24 организованных преступных групп

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. кг наркотиков изъяли в Подмосковье из незаконного оборота в минувшем году. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-центре МВД России по итогам заседания коллегии ГУ МВД по Московской области.

"Из незаконного оборота изъяты 1727 кг наркотиков", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, как отметили в МВД, сократилось на 4% общее количество зарегистрированных преступлений. Число преступлений против личности снизилось на 4,1%, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 2,7%, из них повлекших смерть потерпевшего - на 12,3%, похищения человека - на 12,5%. Также на 6,2% уменьшилось количество преступлений против собственности. Среди них в том числе по разбоям снижение на 9,5%, грабежам - на 14,3%, из них совершенных с целью завладения транспортным средством - на 26,9%, с проникновением в помещение - на 27%, вымогательств - на 23,9%.

В 2019 году в Подмосковье пресечена деятельность 24 организованных преступных групп из 129 участников. В течение года ими были совершены четыре убийства, 20 разбоев, шесть грабежей, 47 краж, 11 вымогательств и 125 мошенничеств. "Задержана 21 преступная группа, участники которых причастны к совершению 213 краж из квартир, коттеджей, домов, офисов, церквей, гаражей, а также четырем хищениям информационно-платежных терминалов из магазинов и одному разбойному нападению", - добавили в министерстве.

Привлечено к уголовной ответственности пять так называемых воров в законе. Как было отмечено, в Московской области в прошлом году выявлено шесть преступлений по ст. 209 УК РФ ("Бандитизм") в отношении трех этнических банд, они совершили семь убийств, четыре разбойных нападения, похищение человека, а также занимались вымогательством.

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