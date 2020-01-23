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Сбор овощей в теплицах Подмосковья увеличился на 60% в 2019 году

Власти региона отмечают, что основную часть урожая собрали в хозяйствах Каширы и Электростали

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сбор овощей защищенного грунта в Подмосковье по итогам 2019 года увеличился на 60% по сравнению с 2018 годом и составил чуть больше 100 тыс. тонн, сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Валовой сбор овощей защищенного грунта в Московской области по итогам прошлого года составил чуть больше 100 тыс. тонн. Это на 60% больше показателей 2018 года, когда в наших теплицах было собрано 62,5 тыс. тонн овощей", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Подмосковье с прошлого года на 100% выполняет показатель по самообеспеченности региона овощами защищенного грунта - томатами, огурцами, баклажанами, перцем.

Как отмечается в сообщении, основную часть урожая собрали в хозяйствах Каширы и Электростали. В комплексе "Агрокультура Групп" собрано 55,5 тыс. тонн, в "Иванисово" - 21,5 тыс. тонн. В теплицах "Агрофирма "Нива" городского округа Дзержинский собрано 6,9 тыс. тонн, "Луховицкие овощи" - 5,7 тыс. тонн, "Матвеевское" - 2,6 тыс. тонн, из Одинцовского городского округа "Агроном" - 1 тыс. тонн, а также "Аграрное" из Орехово-Зуева - 1,9 тыс. тонн.

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