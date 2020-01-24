В Подмосковье четыре ТЦ получили анонимные сообщения о "минировании"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Четыре торговых центра в Подмосковье проверяют из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в ТЦ "Рио" в Коломне, ТЦ "Шелковый путь" и "Вегас" в Ленинском городском округе, а также в ТЦ "Мега Белая дача" в Котельниках. Информация проверяется, работают оперативные службы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 12 районных судов в Москве проверяют в пятницу из-за "минирования".

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, торговые центры и другие организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях экстренные службы проводили проверку сообщений, все угрозы оказались ложными.

Накануне ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".