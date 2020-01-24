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Минтранс Подмосковья предупредил о возможной гололедице на дорогах

В министерстве также отметили, что пешеходам следует быть внимательнее при переходе дорог

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Снег с дождем и гололедица прогнозируются на территории Московской области в пятницу, водителям рекомендуется быть осторожными на опасных поворотах и соблюдать скоростной режим. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Сегодня, 24 января, на территории Московской области ожидается сложная метеорологическая обстановка. На протяжении суток ожидается выпадение осадков в виде снега и снега с дождем, в вечерние и ночные часы - осадки в виде дождя. Циклон движется с северо-запада на юго-запад области. Температура воздуха колеблется от -4 до +2 градусов <...> При таких погодных условиях на дорогах возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в утренние часы в регионе была проведена обработка дорожной сети. В области проводится круглосуточный мониторинг состояния дорог, в случае необходимости работы по очистке и обработке будут осуществляться в круглосуточном режиме.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обращает внимание водителей на то, что следует соблюдать скоростной режим, быть осторожными на опасных поворотах, спусках и подъемах, на искусственных сооружениях", - говорится в материале.

В министерстве также отметили, что пешеходам следует быть внимательнее при переходе проезжей части.

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