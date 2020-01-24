МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре и мокром снеге 25 января

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области предупредило жителей Подмосковья об ухудшении погоды в субботу. Как сообщили ТАСС в пятницу пресс-службе подмосковного главка, 25 января в регионе ожидаются мокрый снег и усиление ветра.

"Согласно прогноза погоды Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 06:00 до 24:00 часов 25 января по Московской области ожидаются умеренные осадки, снег, мокрый снег, усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 18 м/с", - сказали в пресс-службе.

Спасатели призывают быть аккуратными и внимательными на улице и на дорогах.