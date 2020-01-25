Движение по Калужскому шоссе в Подмосковье ограничено из-за ДТП с четырьмя автомобилями

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Движение автомобилей по Калужскому шоссе в Подмосковье ограничено из-за ДТП с четырьмя автомобилями, в котором пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"ДТП произошло в районе деревни Сосенки на Калужском шоссе в сторону области. Столкнулись четыре машины. В результате автоаварии пострадали две девушки, одна находится в тяжелом состоянии. На месте работают две машины скорых, экипажи ДПС. Перекрыты три полосы", - сказал собеседник агентства.

Ранее МЧС предупреждало об усилении ветра в Московском регионе с порывами до 19 м/с, дожде, мокром снеге и гололедице, в связи с чем водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других транспортных средств.