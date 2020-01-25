Движение на Калужском шоссе полностью восстановили после ДТП

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Движение автомобилей в районе 29-го км Калужского шоссе, которое ранее было ограничено из-за ДТП с четырьмя автомобилями, полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"В настоящее время движение автомобилей в районе деревни Сосенки полностью восстановлено", - сказали в Госавтоинспекции. Ранее сообщалось, что под Сосенками столкнулись четыре машины. В результате аварии пострадали две девушки, одна находится в тяжелом состоянии. Полиция перекрывала три полосы движения.

Ранее МЧС предупреждало об усилении ветра в Московском регионе с порывами до 19 м/с, дожде, мокром снеге и гололедице, в связи с чем водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других транспортных средств.