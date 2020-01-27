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Прокуратура проконтролирует ход дела об отстреле краснокнижных рысей в Подмосковье

По оценкам специалистов, общая численность рысей в регионе не превышает трех десятков

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура проконтролирует ход расследования дела об отстреле в Подмосковье краснокнижных рысей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного отделом МВД России по Луховицам по ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота")", - сообщили в надзорном ведомстве.

11 января в Луховицах в салоне автомобиля егеря были обнаружены две убитые рыси, занесенные в Красную книгу Московской области. Санкцией статьи за браконьерскую охоту предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что погибли две самки рыси: одна в возрасте трех-четырех лет, вторая - от шести месяцев до года. Не исключено, что это были мать с детенышем. Специалисты Минэкологии рассчитали размер ущерба, который составил 560 тыс. рублей.

Обыкновенная рысь занесена в последнее издание Красной книги Московской области как "вид, находящийся под угрозой исчезновения". Признаки обитания животного отмечались в Шатуре, Талдоме, Шаховской, Клину, Луховицах, в Можайском, Дмитровском и Волоколамском округах. Общая численность особей в Подмосковье, по оценкам специалистов, не превышает трех десятков.

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