Минтранспорта Подмосковья призвало водителей быть аккуратными на дорогах из-за снегопада

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Водителям в Подмосковье рекомендовали быть осторожными на дорогах и не превышать скорость из-за снегопада. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ночь на 28 января, а также днем 28 января на территории области ожидаются продолжительные обильные осадки в виде снега. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 до минус 5 градусов. Утром возможно образование гололедицы.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обращает внимание участников дорожного движения на соблюдения правил. Водителям следует соблюдать скоростной режим, быть осторожными на опасных поворотах, спусках и подъемах, на искусственных сооружениях", - говорится в сообщении.

Пешеходам также рекомендовали быть более осторожными и внимательными при переходе проезжей части, так как из-за обильных осадков водители могут их не увидеть.

Дорожные службы Подмосковья готовы к работе в сложных погодных условиях. В круглосуточном режиме ведется мониторинг дорожной сети, а также взаимодействие с ГИБДД и муниципальными службами. Для очистки и обработки областных дорог готовы выйти порядка 1,4 тыс. единиц спецтехники.