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Ночь на 28 января может стать одной из самых холодных для Московской области

Температура может опуститься до 12 градусов ниже нуля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Температура воздуха может опуститься до 12 градусов мороза на востоке столичного региона в ночь на вторник, 28 января. Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогнозируем, что на востоке Московской области сегодня ночью температура может опуститься до двузначных показателей - от 10 до 12 градусов [мороза]", - сообщил он.

По словам Вильфанда, это будет связано с прохождением холодных воздушных масс, которые "слегка заденут" и Московский регион. В целом же в Москве ночью во вторник ожидается 2-4 градуса мороза.

По данным Гидрометцентра, в столице во вторник днем ожидается 1 градус мороза - 1 градус тепла, в среду - 1 - 3 градуса тепла, в четверг - 1 градус мороза - 4 градуса тепла, в пятницу - 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, в субботу - 1 градус мороза - 4 градуса тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что арктический воздух принесет похолодание в Костромскую, Новгородскую, Нижегородскую, Кировскую и некоторые другие области на этой неделе.

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