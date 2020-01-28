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Почти 30 тыс. км дорог очистили после снегопада в Подмосковье за минувшие сутки

В работе были задействованы около 1,2 тыс. единиц техники

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 30 тыс. км дорог очистили от снега и обработали противогололедными материалами в Московской области за минувшие сутки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"За прошедшие сутки дорожные службы в круглосуточном режиме ликвидировали последствия продолжительного снегопада на территории области. Около 1,2 тыс. комбинированных дорожных машин очистили от снега и обработали противогололедными материалами более 29 тыс. км региональных и муниципальных дорог. В связи с продолжающимся снегопадом дорожные службы в оперативном режиме готовы реагировать на погодные условия", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В ведомстве уточнили, что во вторник в регионе снегопад продолжится. Температура воздуха будет колебаться от минус семи до нуля градусов.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призывает и водителей, и пешеходов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения", - отметили в ведомстве.

По данным на сайте Гидрометцентра РФ, за минувшие сутки в Серпухове и Можайске выпало около 7 мм осадков. Порядка 4 мм осадков ночью выпало в Волоколамске и Наро-Фоминске.

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