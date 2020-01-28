Минпотребрынка Подмосковья вошло в состав Минсельхоза региона

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 28 января. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области вошло в состав регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, об этом во вторник в ходе заседания правительства Подмосковья сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы приняли решение объединить два министерства - сельского хозяйства и продовольствия Московской области будет реорганизовано и вместе с минпотребрынка будет представлять единую юридическую структуру", - сказал Воробьев.

Он отметил, что возглавлять министерство будет действующий руководитель Минсельхоза региона Андрей Разин.