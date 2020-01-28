Природный заказник площадью более 5 тыс. га планируют создать в Подмосковье

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области подготовило проект положения о создании природного заказника "Малая Лобца", площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ) превысит 5,3 тыс. га. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.

"В Минэкологии подготовлен проект положения о государственном природном заказнике "Малая Лобца", который планируется создать в городском округе Лотошино, к северу от деревень Мазлово, Савостино и Судниково", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, площадь создаваемого природного заказника превышает 5,3 тыс. га. Проектируемая ООПТ будет граничить с охранной зоной национального парка "Завидово".

В пресс-службе министерства пояснили, что при обследовании территории будущего заказника было обнаружено более 95 видов животных, в том числе белый аист, черный коршун, серый журавль, гадюка обыкновенная.

"Учитывая высокую природную ценность территории, Минэкологии предлагает установить здесь жесткий охранный режим с запретом на любое строительство и прокладку дорог, заезд в ООПТ на всех видах транспорта и любую другую деятельность, способную принести ущерб уникальным экосистемам", - отмечается в материале.

Всего в Московской области в настоящий момент насчитывается около 250 ООПТ.