Фильм "Подольские курсанты" покажут на улицах в муниципалитетах Подмосковья 9 мая

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Власти Московской области планируют организовать показы нового фильма "Подольские курсанты" режиссера Вадима Шмелева на городских площадях в муниципалитетах области в честь Дня Победы 9 мая 2020 года. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС министр культуры Московской области Елена Харламова.

"Фильм про подвиг подольских курсантов - это то кино, которым мы гордимся. 9 мая перед салютом во всех наших муниципальных образованиях на открытых площадях сделаем единовременную премьеру для жителей, приглашаем всех", - сказала она.

Министр уточнила, что для демонстрации фильма будут использоваться либо большие специальные экраны, либо проекторы, которые будут давать изображение на экраны домов. По ее словам, в рамках празднования Дня Победы в Подмосковье также будет организована череда мероприятий, в частности, в парках подготовят музыкально-поэтические программы, а в зонах отдыха будут действовать молодежные площадки, где прозвучат песни военных лет и современные композиции.

Как сообщалось, премьерные показы фильма "Подольские курсанты" пройдут с 30 апреля в Москве, Подольске, Калужской области и Санкт-Петербурге. Съемки проходили в Подольске и Калужской области с использованием техники времен Великой Отечественной войны. Роли в картине исполняют Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Сергей Бондарчук (младший), Дарья Урсуляк и другие артисты.

3,5 тыс. курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ в 1941 году закрыли брешь на линии фронта и не допустили прорыва немецкий войск по Варшавскому шоссе через Подольск до подхода советских резервов. Память об этом подвиге сохранена в мемориалах, названиях улиц, литературе и живописи.