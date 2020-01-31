Более 250 молодых семей в Подмосковье получили сертификаты на приобретение жилья

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Свыше 250 молодых семей в Московской области получили сертификаты на приобретение жилья в регионе. Размер социальных выплат по сертификату составляет 35% от расчетной стоимости квартиры, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

"Более 250 семьям Подмосковья из 46 муниципалитетов выданы свидетельства на приобретение жилья. Мы знаем, что 12 семей уже приобрели жилые помещения! Размер социальных выплат составляет 35% от расчетной стоимости квартиры в муниципальном образовании", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики региона Инны Федотовой.

В материале отмечается, что заявку для участия в программе на 2021 год можно подать в органы местного самоуправления по месту жительства. Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, в прошлом году сертификаты на приобретение жилья получили более 270 молодых семей.

Чтобы принять участие в программе "Обеспечение жильем молодых семей" нужно соответствовать ряду условий: возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет; семья должна иметь место жительства в Московской области; семья должна быть признана нуждающейся в жилых помещениях и иметь доходы, достаточные для оплаты расчетной стоимости жилья.