{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 450 жителей Подмосковья стали почетными донорами России в 2019 году

Такое звание могут получить люди, сдавшие на безвозмездной основе более 40 раз цельную кровь или более 60 раз - плазму крови

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 450 жителей Подмосковья стали почетными донорами России в 2019 году, сообщает во вторник пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Спецпроект на тему
Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

"В 2019 году в Московской области 456 человек получили звание "Почетный донор России". Для сравнения в 2018 году почетным знаком наградили 370 жителей региона", - говорится в сообщении.

Как отметила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп, чьи слова приводятся в материале, донорское движение в Подмосковье набирает обороты, растет число почетных доноров. На это звание могут претендовать люди, сдавшие на безвозмездной основе более 40 раз цельную кровь или более 60 раз - плазму крови.

Почетные доноры России и СССР, проживающие в Подмосковье, имеют право на федеральные и региональные льготы, в частности, на оказание медпомощи без очереди, первоочередное право на льготные путевки санаторно-курортного лечения, предоставление ежегодной денежной выплаты, бесплатный проезд на городском наземном транспорте Подмосковья и Москвы и другие меры поддержки.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Подмосковье перевозчики будут информировать пассажиров о праве на бесплатный проезд
Региональные депутаты рассмотрят соответствующий законопроект 6 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС