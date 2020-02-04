МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 450 жителей Подмосковья стали почетными донорами России в 2019 году, сообщает во вторник пресс-служба министерства здравоохранения региона.

ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

"В 2019 году в Московской области 456 человек получили звание "Почетный донор России". Для сравнения в 2018 году почетным знаком наградили 370 жителей региона", - говорится в сообщении.

Как отметила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп, чьи слова приводятся в материале, донорское движение в Подмосковье набирает обороты, растет число почетных доноров. На это звание могут претендовать люди, сдавшие на безвозмездной основе более 40 раз цельную кровь или более 60 раз - плазму крови.

Почетные доноры России и СССР, проживающие в Подмосковье, имеют право на федеральные и региональные льготы, в частности, на оказание медпомощи без очереди, первоочередное право на льготные путевки санаторно-курортного лечения, предоставление ежегодной денежной выплаты, бесплатный проезд на городском наземном транспорте Подмосковья и Москвы и другие меры поддержки.