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Строительство 12 пешеходных переходов на МЖД запланировано на 2020 год

Новые переходы появятся на Ярославском, Курском, Казанском и Рижском направлениях, а также во Владимирской области на станции Струнино

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Работы по строительству 12 оборудованных светозвуковой сигнализацией переходов через пути на Московской железной дороге (МЖД) будут проведены в 2020 году, в среду сообщили в пресс-службе МЖД.

"Из них 11 построят на территории Московской области. В том числе на Ярославском, Курском, Казанском, Рижском направлениях МЖД. Один переход появится во Владимирской области на станции Струнино", - уточнили в пресс-службе.

Для предотвращения несчастных случаев пешеходные переходы будут оснащены накопительными площадками и выходами S-образной формы. Перемещаясь по такой конструкции, пешеход непроизвольно смотрит по сторонам.

"Также на МЖД продолжается строительство тоннелей в рамках реализации совместного ОАО "РЖД" и правительства Москвы проекта Московские центральные диаметры. В этом году на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" на станциях "Новодачная", "Долгопрудная" и "Сетунь" будут построены конкорсы, а на "Баковке" - дополнительный подземный пассажирский вестибюль", - пояснили в пресс-службе.

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