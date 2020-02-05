Около 50 объектов водоснабжения построят и модернизируют в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Порядка 50 водозаборных узлов планируется построить и модернизировать в 15 муниципалитетах Подмосковья до конца года в рамках региональной программы "Чистая вода", сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в среду.

"В текущем году на территории Подмосковья в рамках программы губернатора "Чистая вода" запланировано построить и модернизировать 49 водозаборных узлов на территории 15 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в Орехово-Зуеве будет проведен капитальный ремонт системы водоснабжения для подключения потребителей к Восточной системе, в Коломенском городском округе планируется приобрести 16 новых станций обезжелезивания, в Рузе - шесть станций водоподготовки. В материале уточняется, что на улучшение качества питьевого водоснабжения в регионе предусмотрен бюджет в размере свыше 1 млрд рублей.

"На территории Подмосковья проведена колоссальная работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой, построено и реконструировано более 300 водозаборных узлов. Но есть еще ряд населенных пунктов, где проблема некачественного водоснабжения еще существует, поэтому наша задача - в течение года провести все необходимые мероприятия и полностью обеспечить население региона чистой питьевой водой", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

По данным пресс-службы министерства, региональная программа "Чистая вода" реализуется на территории Подмосковья с 2014 года. За это время качество питьевого водоснабжения было улучшено для 1,5 млн жителей области.