{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 50 объектов водоснабжения построят и модернизируют в Подмосковье в 2020 году

Работы проведут в 15 муниципалитетах области

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Порядка 50 водозаборных узлов планируется построить и модернизировать в 15 муниципалитетах Подмосковья до конца года в рамках региональной программы "Чистая вода", сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в среду.

"В текущем году на территории Подмосковья в рамках программы губернатора "Чистая вода" запланировано построить и модернизировать 49 водозаборных узлов на территории 15 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в Орехово-Зуеве будет проведен капитальный ремонт системы водоснабжения для подключения потребителей к Восточной системе, в Коломенском городском округе планируется приобрести 16 новых станций обезжелезивания, в Рузе - шесть станций водоподготовки. В материале уточняется, что на улучшение качества питьевого водоснабжения в регионе предусмотрен бюджет в размере свыше 1 млрд рублей.

"На территории Подмосковья проведена колоссальная работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой, построено и реконструировано более 300 водозаборных узлов. Но есть еще ряд населенных пунктов, где проблема некачественного водоснабжения еще существует, поэтому наша задача - в течение года провести все необходимые мероприятия и полностью обеспечить население региона чистой питьевой водой", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

По данным пресс-службы министерства, региональная программа "Чистая вода" реализуется на территории Подмосковья с 2014 года. За это время качество питьевого водоснабжения было улучшено для 1,5 млн жителей области.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего сына в Домодедове
По сообщениям источника в правоохранительных органах, у мужчины была опухоль мозга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС