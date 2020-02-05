Мособлдума планирует принять закон о реализации регионального маткапитала в I квартале

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы рассчитают принять закон о получении средств регионального материального капитала для тех, кто еще не смог его реализовать, в первом квартале текущего года. Об этом журналистам в среду сообщил в среду депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

"Сейчас разрабатывается нормативная база о порядке и соответствующем положении. Я уверен, что в первом квартале мы работу [о принятии соответствующего закона] должны решить, чтобы уже весной люди могли начинать реализовывать это право", - сказал Голубев.

Как отмечается в материалах пресс-службы Мособлдумы, региональный материнский капитал предоставлялся в Подмосковье в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года. Размер маткапитала составлял 100 тыс. рублей. С 2011 по 2016 год сертификаты за рождение второго и последующего ребенка получили 220 тыс. семей, однако воспользовались ими менее 30% обладателей.

В своем ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил дать возможность без каких-либо дополнительных условий получить 50 тыс. рублей в 2020 году и еще 50 тыс. в 2021 году семьям, которые не успели воспользоваться региональным маткапиталом, при условии, если в такой семье родился еще один ребенок.