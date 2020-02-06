В Подмосковье в 2019 году выявлено 123 факта получения взятки

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Правоохранители выявили в минувшем году в Подмосковье более 120 фактов получения взятки. Об этом в четверг сообщил руководитель ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков на очередном заседании Мособлдумы.

"Пресечено 488 преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления, в том числе 123 факта получения взятки", - сказал он.

Пауков также отметил, что проводится комплекс мер, направленных на защиту бюджетных средств, выделенных на финансирование национальных проектов, государственных целевых программ. "Так, пресечена противоправная деятельность руководства стройресурса, похитившего бюджетные средства в размере 180 млн рублей путем неисполнения муниципальных контрактов на поставку оборудования для переработки твердых бытовых отходов", - добавил он.

По словам Паукова, в прошлом году улучшены результаты борьбы с преступностью в сферах ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, потребительского рынка, финансово-кредитной системы.

"В 2019 году сумма возмещенного ущерба по расследованным уголовным делам экономической направленности в Московской области составила почти 5 млрд рублей", - подытожил он.

Ранее в пресс-центре МВД России ТАСС сообщали, что количество выявленных сотрудниками полиции фактов получения взяток в России за десять месяцев 2019 года увеличилось более чем на 13%. Отмечалось, что всего подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел в РФ выявлено 2242 факта получения взяток.

Также ранее сообщалось, что ущерб по оконченным коррупционным уголовным делам за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей, а сумма возмещенного ущерба - 27 млрд рублей.