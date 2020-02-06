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В Подмосковье в 2019 году выписали штрафов за нарушение ПДД на сумму 15 млрд рублей

В МВД отметили, что в регионе уменьшилась тяжесть последствий аварий

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Участники дорожного движения в Подмосковье за различные нарушения правил дорожного движения в прошлом году оштрафованы на 15 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил руководитель ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков на очередном заседании Мособлдумы.

"Активизирована ежедневная профилактическая работа с участниками дорожного движения. Только штрафов наложено на сумму 15 млрд рублей", - зачитал он отчет об охране общественного порядка и обеспечению безопасности в 2019 году.

Пауков подчеркнул, что в результате профилактических мероприятий число ДТП на дорогах Московской области за минувший год снизилось на 3% по отношению к предыдущим годам. "Сократилось число пострадавших на 6,4%, погибших - на 11,1%, в том числе детей", - подчеркнул он.

Кроме того, как отметил Пауков, уменьшилась тяжесть последствий аварий.

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