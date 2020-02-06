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В Подмосковье за год 500 человек привлекли к ответственности на массовых мероприятиях

Всего в регионе было проведено более 11 тыс. массовых мероприятий

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Более 500 человек привлечены к административной ответственности в прошлом году в Подмосковье на массовых мероприятиях. Об этом в четверг сообщил руководителем ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков на очередном заседании Мособлдумы.

Всего, по его словам, в городах и районах области в 2019 году было проведено более 11 тыс. массовых мероприятий, в которых принимало участие свыше 10 млн человек.

"В обеспечении общественного порядка, дорожной, личной, антитеррористической, имущественной и общественной безопасности участников были задействованы более 180 тыс. сотрудников органов внутренних дел и объединенных сил. К административной ответственности привлечено более 500 человек", - сказал он.

При этом Пауков подчеркнул, что при подготовке и проведении мероприятий не допущено "нарушений общественного порядка и безопасности территории региона".

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Россия
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