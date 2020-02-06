Движение затруднено на Дмитровском шоссе в Подмосковье из-за столкновения трех грузовиков

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Три грузовика столкнулись на Дмитровском шоссе в Московской области, движение автотранспорта на этом участке затруднено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Около 14:30 мск на 52-м километре Дмитровского шоссе произошло попутное столкновение трех грузовых автомобилей с полуприцепами. В результате ДТП, по предварительной информации, никто не пострадал. Движение на данном участке дороги затруднено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.