Рекультивацию подмосковного полигона ТБО "Тимохово" планируют завершить 31 мая

МОСКВА, 6 февраля. ТАСС/. Ввод в эксплуатацию модернизированной системы дегазации на подмосковном полигоне ТБО "Тимохово" состоится 31 мая 2020 года, сказал в четверг журналистам зампредседателя правительства Московской области Евгений Хромушин, посетив полигон.

Разработана дорожная карта, рассчитанная на период 2019-2020 годы, которая предусматривает дегазацию и реконструкцию системы сбора и очистки фильтрата.

"Все работы идут по плану, на сегодняшний день запланировано обустройство третьей очереди дегазации на территории 25 га, прокладка газотранспортных трубопроводов на закрытой карте полигона, ввод на полную мощность двух высокотемпературных факелов общей производительностью 5 тыс. куб. м в час, установка оборудования сооружений по очистке фильтрата. Все это делается для того, чтобы к 31 мая 2020 года запустить систему", - отметил Хромушин.

В декабре 2018 года Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области была утверждена инвестиционная программа АО Полигон "Тимохово", объем финансирования составил 1,22 млрд рублей.

История полигона

ТБО "Тимохово" площадью 113,8 га - один из самых больших в Европе по объемам захороненных твердых бытовых отходов, здесь скопилось более 19,6 млн тонн отходов, что существенно превышает объем, который производит ежегодно вместе население Москвы и Подмосковья (около 11,3 млн тонн отходов).

С 1980-х годов в теле полигона скопилось большое количество свалочного газа. В ближайшее время установка по дегазации свалочного газа постепенно будет откачивать его, а высокотемпературные факелы будут утилизировать до 90% свалочного газа. Дегазация полигона проходит под контролем профильных надзорных органов, экологического мониторинга, МЧС и общественных активистов.

С начала реформы отрасли обращения с отходами в Подмосковье количество закрытых полигонов ТБО составило 28 из 39. Общая площадь закрытых в прошлом году мусорных полигонов превышала 60 га. Оставшиеся 11 полигонов будут закрыты либо модернизированы к 2021 году.