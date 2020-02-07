Более 1,6 тыс. многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в Московской области в 2020 году охватит более 1,6 тыс. объектов. Это позволит улучшить жилищные условия для более чем 110 тыс. семей, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В региональную программу капитального ремонта МКД включено 1630 многоквартирных домов. Это позволит улучшить жилищные условия более 110 тыс. семей региона", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, порядка 33% всех домов, включенных в годовую программу Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, будет отремонтировано комплексно. Порядка 540 домов будет охвачено двумя и более видами работ - например, ремонтом кровли и фасада. Отмечается, что основной объем работ будет начат весной.

"По поручению губернатора в Московской области в ходе проведения ремонтных работ большое внимание уделяется мнению жителей. Все работы по капитальному ремонту МКД проводятся при непосредственном участии и под контролем общественности, а также с применением онлайн-трансляции хода выполнения работ", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского.

Как сообщил директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов, которого цитирует пресс-служба министерства, в прошлом году в рамках капитального ремонта было отремонтировано свыше 2,6 тыс. многоквартирных домов, а также заменено более 840 лифтов. Благодаря проведенным работам были улучшены жилищные условия для 187 тыс. семей.