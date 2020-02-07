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Уроженец Таджикистана с 11 детьми сможет получить гражданство России в упрощенном порядке

В МВД отметили, что срок рассмотрения стандартного заявления на получение гражданства составляет шесть месяцев

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уроженец Таджикистана, имеющий 11 детей и проживающий с семьей в Подмосковье, сможет получить гражданство России в упрощенном порядке только после получения вида на жительство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В муниципальный отдел МВД России Орехово-Зуевское от гражданина Республики Таджикистан поступило заявление о выдаче ему вида на жительство. Срок рассмотрения данного заявления составляет шесть месяцев. После получения вида на жительство мужчина сможет обратиться с заявлением о приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке без соблюдения условий о сроке проживания", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд федеральных СМИ сообщил о том, что жительнице подмосковного Орехово-Зуево, родившей одиннадцатого ребенка, трудно получить детские пособия, а ее мужу из-за отсутствия гражданства РФ сложно устроиться на работу. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщала, что власти района помогут многодетной семье собрать документы для признания их нуждающимися.

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