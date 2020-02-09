В Подмосковье пять человек пострадали при столкновении машин

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух автомобилей в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Сегодня в 10:30 мск на 4-м км автодороги "Подъезд от 1-го Успенского шоссе к автодороге "Новый выход с М-1" произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП, по предварительной информации, пять человек пострадали, в том числе малолетний ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте аварии работают сотрудники полиции, которые выясняют все ее обстоятельства.