Минтранс Подмосковья рекомендовал водителям быть внимательнее из-за непогоды

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Осадки в виде мокрого снега, а также метель и гололедица ожидаются в Подмосковье с вечера понедельника до утра вторника. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и планировать вечерние поездки с учетом возможного затруднения движения на дорогах, сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с ухудшением погодных условий на дорогах снижается средняя скорость, возможен рост дорожно-транспортных происшествий <...> Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает водителям о соблюдении скоростного режима и дистанции. В связи с ухудшением погодных условий планируйте вечерние поездки и рассчитывайте время в пути - на дорогах движение может быть затруднено", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в Подмосковье с 20:00 понедельника до 10:00 вторника прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, местами возможна метель. Также ожидается ветер с порывами до 13-18 м/с, на дорогах возможна гололедица.

"Пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам, ожидать транспорт только на посадочных площадках", - добавили в ведомстве.