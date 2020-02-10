{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтранс Подмосковья рекомендовал водителям быть внимательнее из-за непогоды

По данным министерства, в области прогнозируются осадки, местами возможны метель и порывы ветра до 18 м/с

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Осадки в виде мокрого снега, а также метель и гололедица ожидаются в Подмосковье с вечера понедельника до утра вторника. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и планировать вечерние поездки с учетом возможного затруднения движения на дорогах, сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с ухудшением погодных условий на дорогах снижается средняя скорость, возможен рост дорожно-транспортных происшествий <...> Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает водителям о соблюдении скоростного режима и дистанции. В связи с ухудшением погодных условий планируйте вечерние поездки и рассчитывайте время в пути - на дорогах движение может быть затруднено", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в Подмосковье с 20:00 понедельника до 10:00 вторника прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, местами возможна метель. Также ожидается ветер с порывами до 13-18 м/с, на дорогах возможна гололедица.

"Пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам, ожидать транспорт только на посадочных площадках", - добавили в ведомстве.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Депутат гордумы Красногорска Монсон сдаст ЕГЭ по истории
Спортсмен поддержит Всероссийскую акцию "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС