{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 350 млн рублей планируют потратить на борьбу с борщевиком в Подмосковье в 2020 году

Предполагается, что наибольшие площади обработают в Можайском, Сергиев-Посадском, Клинском и Истринском городских округах

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Муниципальные образования Московской области в 2020 году получат порядка 350 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

На эту тему

"В этом году на борьбу с ядовитым сорным растением в регионе запланировано направить в муниципальные районы и городские округа на 10% больше, чем в прошлом. Это порядка 350 млн рублей. Все необходимые мероприятия начнем проводить с ранней весны", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

На протяжении нескольких лет с борщевиком специалисты борются в 46 округах Подмосковья. "Есть уже соответствующий опыт, получены эффективные методы ликвидации сорняка, которые будут учитываться в этом году"- отметил Разин.

Для ликвидации и профилактики разрастания ядовитого сорняка в Подмосковье применяются механический и химический способы обработки засоренных земель. С лета прошлого года внедрена автоматизированная система борьбы с борщевиком, которая подтвердила высокую эффективность, безопасность примененных средств для экологической обстановки и долговременный эффект обработки зараженных территорий.

"Наибольшие площади в 2020 году будут обработаны в Можайском городском округе, почти 4 тыс. га, а также в Сергиев- Посадском - около 2 тыс. га., Клинском - более 1 тыс. га, Истринском - около 1 тыс. га", - добавил Разин.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Подмосковье пресекли работу подпольного казино и изъяли 35 игровых автоматов
Полицейские установили, что зал для проведения азартных игр организовала 35-летняя местная жительница
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС