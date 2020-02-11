Около 350 млн рублей планируют потратить на борьбу с борщевиком в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Муниципальные образования Московской области в 2020 году получат порядка 350 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В этом году на борьбу с ядовитым сорным растением в регионе запланировано направить в муниципальные районы и городские округа на 10% больше, чем в прошлом. Это порядка 350 млн рублей. Все необходимые мероприятия начнем проводить с ранней весны", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

На протяжении нескольких лет с борщевиком специалисты борются в 46 округах Подмосковья. "Есть уже соответствующий опыт, получены эффективные методы ликвидации сорняка, которые будут учитываться в этом году"- отметил Разин.

Для ликвидации и профилактики разрастания ядовитого сорняка в Подмосковье применяются механический и химический способы обработки засоренных земель. С лета прошлого года внедрена автоматизированная система борьбы с борщевиком, которая подтвердила высокую эффективность, безопасность примененных средств для экологической обстановки и долговременный эффект обработки зараженных территорий.

"Наибольшие площади в 2020 году будут обработаны в Можайском городском округе, почти 4 тыс. га, а также в Сергиев- Посадском - около 2 тыс. га., Клинском - более 1 тыс. га, Истринском - около 1 тыс. га", - добавил Разин.