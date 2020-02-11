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В Реутове школьника госпитализировали с отравлением неизвестными таблетками

Полиция проводит проверку

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Школьник отравился неизвестными таблетками в Реутове Московской области и был госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В подъезде жилого дома на улице Гагарина в понедельник днем в бессознательном состоянии был найден мальчик 2009 года рождения. Он госпитализирован, по предварительным данным, с отравлением неизвестными таблетками", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного главка полиции ТАСС сообщили, что по данному факту проводится проверка. "Полиция проводит проверку по факту отравления ребенка неизвестным веществом", - сказали в пресс-службе.

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Россия
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