Более 1,7 млрд рублей выделят в Подмосковье на предоставление выплат одиноким пенсионерам

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют выделить в текущем году на выплаты пенсионерам старше 65 лет, которые живут одни и не работают, более 1,7 млрд рублей. Ежемесячные выплаты в размере 1 тыс. рублей будут получать около 216 тыс. человек, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

"Губернатором была предложена новая мера социальной поддержки для одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет. Таких у нас в Московской области 216 тыс. человек <...> Не работающим, одиноко проживающим пенсионерам, достигшим возраста 65 лет и старше, будет установлена дополнительная мера соцподдержки в виде ежемесячной денежной компенсации в размере 1 тыс. рублей <...> Дополнительные расходы бюджета - почти 2 млрд, 1,752 млрд рублей", - сказала Фаевская.

Она также отметила, что в 2021 году на доплаты одиноким пенсионерам планируется выделить 2,65 млрд рублей, а в 2022 году - 2,68 млрд рублей.

"Следует отметить, что всем тем жителям Московской области, достигшим возраста 65 лет, которые есть в нашей базе (и там есть отметка, что они одиноко проживающие люди), для того, чтобы получить выплату, даже ничего не надо будет делать. Мы начислим все автоматически. Если одиноко проживающий человек старше 65 лет не получит такую выплату, только в этом случае ему нужно будет обратиться либо в МФЦ, либо в наше территориальное управление [соцзащиты]", - сказала Фаевская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям сообщил о введении с 1 мая 2020 года новой меры поддержки в виде денежной доплаты в размере 1 тыс. рублей для одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет.