Клубы "Активного долголетия" появятся во всех муниципалитетах Подмосковья до конца года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют открыть клубы для проведения различных занятий с пожилыми жителями в рамках программы "Активное долголетие" во всех муниципальных образованиях региона до конца 2020 года, об этом во вторник сообщила журналистам министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

"Есть дорожная карта о том, где, когда и какие клубы [по программе "Активное долголетие"] будут открыты. Это связано с подбором помещения, проведением ремонтных работ <...> До конца года клубы будут открыты во всех муниципальных образованиях", - сказала Фаевская, отвечая на вопрос ТАСС.

Она также добавила, что в крупных муниципальных образованиях может быть открыто несколько клубов для проведения различных занятий с пожилыми жителями. В настоящее время в регионе функционируют 14 клубов "Активного долголетия".

С 1 октября 2019 года в Московской области запущена программа "Активное долголетие". Ожидается, что она охватит около 2 млн пожилых жителей Подмосковья.