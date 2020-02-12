Власти Подмосковья выделят около 130 млн рублей на закупку подарков пенсионерам-юбилярам

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют выделить на подарочные наборы для пенсионеров-юбиляров от 80 лет и старше около 130 млн рублей. Соответствующая информация следует из документов на портале госзакупок.

"Объект закупки: поставка подарочных наборов гражданам, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием, 110-летием <...> Начальная цена 128,9 млн рублей", - говорится в материале.

По данным на портале, закупку разместила ГКУ региона "Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области".

Летом 2019 года депутаты Московской областной думы приняли закон, согласно которому подмосковным пенсионерам, достигшим 80 лет и старше, будут предоставляться подарочные наборы. В набор для женщин входит павлопосадский шерстяной платок, для мужчин - шерстяной плед. Соответствующая мера заработала в регионе с 1 октября прошлого года.