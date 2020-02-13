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Подмосковье достигло самых низких показателей смертности от сердечных заболеваний в ЦФО

Показатель смертности от таких заболеваний в регионе составил 476,4 случая на 100 тыс. населения

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московская область достигла самых низких показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Центральном федеральном округе (ЦФО) по итогам 2019 года. Показатель смертности в регионе составил 476,4 случая на 100 тыс. человек, сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Согласно данным Росстата, Московская область по итогам 2019 года достигла самых низких показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Центральном федеральном округе. Так, показатель смертности от болезней сердца и сосудов в регионе составил 476,4 случая на 100 тыс. населения, тогда как в ЦФО - 579,3", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в Подмосковье функционируют 12 региональных сосудистых центров и 18 первичных сосудистых отделений, где оказывается помощь пациентам с инфарктами, инсультами и другими заболеваниями сердца и сосудов.

"Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения. Наша задача - борьба с факторами риска, выявление заболеваний на начальных стадиях и повышение качества и доступности оказания медицинской помощи. С этой целью в прошлом году мы закупили в наши больницы и поликлиники современное оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний на 1,2 млрд рублей, открыли региональный сосудистый центр в Сергиевом Посаде, в плане - открытие подобных центров в Одинцово и Орехово-Зуеве", - процитировали в пресс-службе первого замминистра здравоохранения региона Екатерину Огневу.

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