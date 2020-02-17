В МВД сообщили, что около 55% всех наркотиков в Подмосковье продаются через интернет

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Около 55% от всей массы наркотиков в Подмосковье приобретаются через интернет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"С рук продается 45% наркотиков, с помощью интернета - 55%. Средний вес закладок с наркотиками составляет 0,5-2 грамма", - рассказали в пресс-службе.

28 октября прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Позже МВД сообщило, что создало и полностью укомплектовало в регионах подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете.

Как сообщалось накануне со ссылкой на проект стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, МВД России предлагает блокировать во внесудебном порядке банковские счета подозреваемых в причастности к наркоторговле. Новая антинаркотическая стратегия предусматривает усиление контроля над финансовыми операциями, отказ от заместительной терапии для наркозависимых, противодействие пропаганде наркотиков, духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование единой информационной системы наркологической службы.