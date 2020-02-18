{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подмосковные врачи спасли недоношенного ребенка весом менее 500 граммов

Сейчас ребенок весит больше 2,5 кг

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Врачи Мытищинской городской клинической больницы спасли и выходили ребенка весом менее 500 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В Мытищинской городской клинической больнице в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей врачи выходили очередного сложного, недоношенного малыша. Пациентку с малышом перевели из областного перинатального центра в начале января. Михаил родился с критической массой тела - 495 граммов на сроке 24 недели", - говорится в сообщении.

Как отметила заведующая отделением Мадина Локова, слова которой приводятся в материале, сначала малыша выхаживали в отделении реанимации новорожденных, а после того как ребенок окреп, подлечился и немного подрос, его и маму перевели в Мытищинскую больницу.

"Могу сказать, что для нас каждый такой ребеночек особенный. За прошлой год в нашем перинатальном центре мы выходили 15 детей, родившихся с экстремально низкой массой тела. Помним каждого и с удовольствием вместе отмечаем день недоношенного ребенка. Выхаживание таких деток - большая работа. Долгое время малыш находился на зондовом питании, и лишь сейчас он получает пищу с помощью соски. И кстати, Миша у нас подрос и теперь весит 2574 грамма. Еще пару недель, и если все будет хорошо, то мы его выпишем", - сказала Локова.

Младенческая смертность в Подмосковье составляет 3,9 случая на одну тысячу родившихся живыми. В 2013 году она составляла семь случаев. Всего за последние шесть лет показатель младенческой смертности сократился в регионе на 44,3%.

В Московской области работают шесть перинатальных центров, один клинический институт акушерства и гинекологии и 34 родильных дома.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Более 30 бесплатных кинопоказов пройдет в Подмосковье в честь Дня защитника Отечества
Фильмы будет показывать в 13 городских округах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС