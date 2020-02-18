Подмосковные врачи спасли недоношенного ребенка весом менее 500 граммов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Врачи Мытищинской городской клинической больницы спасли и выходили ребенка весом менее 500 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В Мытищинской городской клинической больнице в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей врачи выходили очередного сложного, недоношенного малыша. Пациентку с малышом перевели из областного перинатального центра в начале января. Михаил родился с критической массой тела - 495 граммов на сроке 24 недели", - говорится в сообщении.

Как отметила заведующая отделением Мадина Локова, слова которой приводятся в материале, сначала малыша выхаживали в отделении реанимации новорожденных, а после того как ребенок окреп, подлечился и немного подрос, его и маму перевели в Мытищинскую больницу.

"Могу сказать, что для нас каждый такой ребеночек особенный. За прошлой год в нашем перинатальном центре мы выходили 15 детей, родившихся с экстремально низкой массой тела. Помним каждого и с удовольствием вместе отмечаем день недоношенного ребенка. Выхаживание таких деток - большая работа. Долгое время малыш находился на зондовом питании, и лишь сейчас он получает пищу с помощью соски. И кстати, Миша у нас подрос и теперь весит 2574 грамма. Еще пару недель, и если все будет хорошо, то мы его выпишем", - сказала Локова.

Младенческая смертность в Подмосковье составляет 3,9 случая на одну тысячу родившихся живыми. В 2013 году она составляла семь случаев. Всего за последние шесть лет показатель младенческой смертности сократился в регионе на 44,3%.

В Московской области работают шесть перинатальных центров, один клинический институт акушерства и гинекологии и 34 родильных дома.