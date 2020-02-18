Власти Подмосковья планируют завершить благоустройство общественных территорий к 1 октября

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 18 февраля. /ТАСС/. Более 60 объектов планируется благоустроить в Московской области в 2020 году. Большинство работ по благоустройству будет завершено к 1 октября, сообщил журналистам во вторник министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

"У нас более 60 объектов будут реализованы в этом году. Только в рамках национального проекта ["Жилье и городская среда"] это будет 46 территорий, но еще большое количество объектов будет реализовано в рамках программы "Комфортная среда Подмосковья". Если говорить о сроках, то мы должны это реализовать все в летний период, а к 1 октября большинство территорий должны быть открыты", - сказал Хайкин.

Он также отметил, что всего в 2020 году на благоустройство в Подмосковье будет направлено более 12 млрд рублей.

По данным Министерства благоустройства Подмосковья, в текущем году также планируется привести в порядок порядка 1,3 тыс. дворов, установить свыше 220 игровых площадок и пять каруселей. Также будет отремонтировано и установлено около 540 объектов наружного освещения.

В материалах министерства также отмечается, что в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" работы по благоустройству пройдут в 38 муниципалитетах. В текущем году планируется благоустроить девять набережных и зон отдыха, восемь площадей и скверов, 11 парков, четыре городских центра и 14 пешеходных зон.