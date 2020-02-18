Более 30 бесплатных кинопоказов пройдет в Подмосковье в честь Дня защитника Отечества

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Жители Подмосковья смогут попасть на 32 бесплатных кинопоказа, которые пройдут в честь Дня защитника Отечества с 18 по 24 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Московской области.

"С 18 по 24 февраля для жителей Подмосковья пройдет 32 бесплатных кинопоказа в 13 городских округах. Всего в феврале запланировано 58 бесплатных кинопоказа на военную тематику в учреждениях культуры Московской области", - приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.

Зрителям покажут не только современные кинокартины - "Сестренка", "Солдатик", "Война Анны", "Буду помнить", - но и фильмы из классики советского кино. Среди них: "Офицеры", "Баллада о солдате", "Повесть о настоящем человеке", "Два бойца".

Показы организованы ГАУ МО "Мособлкино" при поддержке Министерства культуры РФ, Госфильмофонда России, Министерства культуры Московской области и Киноконцерна "Мосфильм" совместно с муниципальными учреждениями региона. Расписание кинопоказов представлено на афише.