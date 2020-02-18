Аграрии Подмосковья в 2020 году планируют увеличить площадь ярового сева на 16 тыс. га

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сельхозпредприятия Московской области в текущем году планируют провести яровой сев на площади более 220 тыс. га, что почти на 16 тыс. га больше по сравнению с 2019 годом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Организованное и качественное проведение весенних полевых работ и, в частности, ярового сева - важная ближайшая задача этого года. По прогнозам под яровые культуры в этом году отведено в регионе 220,2 тыс. га. Яровой клин увеличится на более чем 16 тыс. га по сравнению с прошлогодними показателями", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Он отметил, что для проведения сева яровых в настоящее время во всех сельхозпредприятиях региона завершается работа по подготовке семян овса, пшеницы, ячменя, гречихи, картофеля.

Министр также уточнил, что площади сева ячменя составят около 50 тыс. га, пшеницы - более 11 тыс. га, овса - свыше 9 тыс. га. Порядка 13 тыс. га будет засеяно прочими яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами. Помимо этого, 73 тыс. га отведут для сева технических и масличных культур, а остальные площади планируется засеять картофелем и овощебахчевыми.