Подмосковный регоператор заявил о миллиардных долгах за вывоз бытовых отходов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Общий долг за вывоз бытовых отходов в ряде подмосковных городов достиг 3 млрд рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании "Региональный оператор".

"Общая задолженность пользователей перед "Региональным оператором" (входит в структуру "РТ-Инвест") за коммунальную услугу "Обращение с ТКО" достигла 3 млрд рублей. Основные должники - это управляющие компании, на долю которых приходится почти 90% от суммы, и владельцы частных домов", - говорится в сообщении.

Самая напряженная ситуация сложилась в городских округах Мытищи, Одинцово, Ленинский, Истра, Красногорск и Домодедово. Суммарный долг организаций, управляющих многоквартирными домами в данных округах, превысил 1 млрд рублей. При этом задолженности управляющих компаний образуются на фоне исправно оплачиваемых населением квитанций за коммунальные услуги.

"Помимо создания необходимой инфраструктуры, мы активно занимаемся цифровизацией, внедряем автоматизированные системы ГЛОНАСС и "АИС-Отходы". Поэтому такие многомиллионные неплатежи не только мешают нам качественно исполнять взятые на себя обязательства, но и снижают темпы развития целой отрасли", - отметил замглавы "Регионального оператора" Дмитрий Петров.

В компании также добавили, что арбитражный суд Московской области уже вынес ряд положительных решений об удовлетворении исковых требований регоператора к управляющим компаниям. На сегодняшний день в судебном порядке взыскано 83 млн рублей, на рассмотрении документы еще на 495 млн рублей, до конца месяца также планируется подать иски на сумму свыше 140 млн рублей.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.