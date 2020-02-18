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Ущерб от преступлений в Подмосковье за 2019 год превысил 6 млрд рублей

Более 2,8 млрд рублей возмещены государству

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Причиненный преступлениями ущерб в Подмосковье в прошлом году превысил 6 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В 2019 году сумма ущерба, причиненного в результате преступлений, составила более 6 млрд рублей, в том числе по уголовным делам экономической направленности - более 3,8 млрд рублей", - сообщила Врадий.

По направленным в суд уголовным делам ущерб составил более 3,9 млрд рублей. По налоговым преступлениям ущерб составил более 894 млн рублей, возбуждено 152 уголовных дела. Ущерб по 58 уголовным делам о невыплате зарплаты достиг свыше 103 млн рублей.

"В результате принятых следователями мер возмещен ущерб государству на сумму более 2,8 млрд рублей", - добавила представитель ГСУ.

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