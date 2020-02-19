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Более 8 тыс. т автопокрышек собрали на переработку в Подмосковье в рамках акции "Шина"

Больше всего шин собрали в Ивантеевке

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. т изношенных шин собрали и направили на переработку в Московской области во время проведения экологической программы "Шина" в 2019 году. Всего за семь лет проведения акции было собрано более 5 млн автопокрышек, сообщила в среду пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

"В течение семи лет в рамках программы "Шина" удалось собрать и направить на переработку более 5 млн автомобильных шин. Только в прошлом году удалось собрать 8,1 тыс. т изношенных шин. К программе может присоединиться любой городской округ, волонтерское движение или экологически ответственная компания, которая может организовать пункт приема отработанных покрышек", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Подмосковья - министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина.

В пресс-службе рассказали, что больше всего шин было собрано в Ивантеевке, Клину и Пушкинском округе. Отмечается, что Ивантеевка стала лидером экопрограммы в четвертый раз.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства, в 2018 году во время акции в области собрали около 7,9 тыс. т старых шин. Проведение подобного мероприятия позволяет не только уменьшить экологический вред от несанкционированных свалок шин, но и снизить расходы бюджета на их ликвидацию. Старые покрышки отправляют на заводы по переработке, где резину отделяют от металлической проволоки и подвергают дроблению. Полученную крошку используют для изготовления покрытий спортивных и детских площадок, а также кровельных материалов.

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