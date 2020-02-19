Более 70 тыс. человек сдали нормы ГТО в Подмосковье в 2019 году

МОСКВЫ, 19 февраля. /ТАСС/. Нормативы на знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" выполнили в 2019 году более 70 тыс. жителей Подмосковья. Наиболее масштабными мероприятиями стали Зимний и Летний фестивали ГТО, Единый день ГТО, Кубок ГТО среди спортивных федераций, трудовых коллективов и команд спортсменов-любителей, сообщила в среду пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"В 2019 году в Московской области в испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" приняли участие порядка 155 тыс. человек. Из них более 70 тыс. участников выполнили нормативы комплекса. Было выдано более 24 тыс. золотых, свыше 28 тыс. серебряных и порядка 19 тыс. бронзовых знаков отличия ГТО", - говорится в сообщении.

Более тысячи жителей области с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в специальных мероприятиях. Кроме того, в течение прошлого года участие в испытаниях принимали представители старших возрастных ступеней комплекса ГТО.

Во всех муниципалитетах региона работают центры тестирования ГТО, регулярно проводятся выездные тестирования. "Благодаря цифровизации спортивных комплексов, у всех желающих появилась возможность пройти электронную регистрацию на мероприятия ГТО, отслеживать свои результаты, а с введением электронных протоколов, значительно ускоряющих весь процесс, пропускная способность увеличилась до 100 человек в час", - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.