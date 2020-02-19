Глава Шатуры Андрей Келлер покинул пост руководителя округа по собственному желанию

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава подмосковного городского округа Шатура Андрей Келлер сложил полномочия по собственному желанию. Временное исполнение обязанностей руководителя возложено на заместителя главы администрации муниципального образования Алексея Артюхина, сообщает в среду пресс-служба Главного управления территориальной политики Подмосковья.

"19 февраля 2020 года в городском округе Шатура Московской области состоялось заседание Совета депутатов. Глава городского округа Келлер Андрей сложил полномочия по собственному желанию. Депутаты приняли решение о возложении временного исполнения полномочий главы на заместителя главы администрации городского округа Шатура Московской области Артюхина Алексея", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте городского округа Шатура, Келлер являлся главой муниципалитета с 2004 года.