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Глава Шатуры Андрей Келлер покинул пост руководителя округа по собственному желанию

Он руководил муниципалитетом с 2004 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава подмосковного городского округа Шатура Андрей Келлер сложил полномочия по собственному желанию. Временное исполнение обязанностей руководителя возложено на заместителя главы администрации муниципального образования Алексея Артюхина, сообщает в среду пресс-служба Главного управления территориальной политики Подмосковья.

"19 февраля 2020 года в городском округе Шатура Московской области состоялось заседание Совета депутатов. Глава городского округа Келлер Андрей сложил полномочия по собственному желанию. Депутаты приняли решение о возложении временного исполнения полномочий главы на заместителя главы администрации городского округа Шатура Московской области Артюхина Алексея", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте городского округа Шатура, Келлер являлся главой муниципалитета с 2004 года.

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