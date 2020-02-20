В Подмосковье открыли прием заявок на премию губернатора в сфере науки и инноваций

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. В Подмосковье стартовал прием заявок на соискание премии губернатора региона в сфере науки и инноваций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства и инвестиций Московской области.

Ежегодно лауреатами премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций становится 15 молодых ученых и авторских коллективов. Размер премии составляет 700 тыс. рублей. К участию приглашаются претенденты с высшем образованием: доктора наук не старше 40 лет, кандидаты наук и научные работники без степени до 35 лет.

"С 20 февраля года начинается прием заявок на участие в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в 2020 году. Подать заявку можно будет до 31 марта", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, слова которого приводятся в материале, для молодых ученых это прекрасная возможность не только получить денежную премию, но и презентовать свои разработки и достижения. В прошлом году премии получили соискатели, получившие результаты в сфере медицины, приборостроения, авиастроения, биофизики, материаловедения и других сфер научной деятельности.

"В этом году к рассмотрению также принимаются все новые научные достижения, соответствующие приоритетным для Подмосковья направлениям развития науки, технологии и техники <…> Ученые и уникальные специалисты могут принять участие в региональной программе "Социальная ипотека", которая направлена на поддержку ценных для региона кадров. В прошлом году жилищные условия по этой программе смогли улучшить 100 молодых ученых и уникальных специалистов Московской области", - сказал Хромов.

Он напомнил, что в регионе активно поддерживаются не только специалисты, но и сами научные разработки и исследования. С этого года в регионе работает и еще одна новая мера поддержки ведения научной деятельности. Для ученых и групп разработчиков учреждена премия губернатора Московской области за коммерциализацию научных и (или) научно-технических результатов. Размер премии составит 2 млн рублей. Конкурс планируется объявить во втором квартале 2020 года.