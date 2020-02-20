"Мособлгаз" осмотрит и заменит без заявок газовое оборудование ветеранам в Подмосковье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 20 февраля. /ТАСС/. Основной поставщик газа в Подмосковье, реализующий программу газификации по поручению правительства региона, "Мособлгаз" разъяснил условия заработавших в феврале акций. Газовое оборудование в домах ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатно диагностировано и заменено при необходимости без отправки каких-либо дополнительных заявок, сообщил в четверг журналистам гендиректор предприятия Игорь Баранов.

"В феврале в Московской области по инициативе нашего губернатора [Андрея Воробьева] начали работу три акции "Мособлгаз". Первая - "Мособлгаз - с благодарностью за Великую Победу". Она заключается в том, что мы бесплатно обследуем и диагностируем все газовое хозяйство наших ветеранов. Мы сами стучимся в дверь, не ждем, когда они придут к нам <...> Ветеранам не обязательно направлять заявки для участия в акции, даже если не будет обращения, мы пройдем [с обследованием] всех ветеранов [самостоятельно]", - разъяснил условия акции глава предприятия.

При необходимости, газовое оборудование будет бесплатно заменено, подчеркнул он. "Для нас важно, чтобы ветераны могли не беспокоиться за безопасное использование газового оборудования", - отметил Баранов.

Тем не менее, если вопрос обслуживания или замены оборудования срочный, и решить его нужно как можно скорее, можно не дожидаться, когда придут специалисты, а направить заявку самостоятельно. Все заявки рассматриваются оперативно в приоритетном порядке, подчеркнул глава предприятия. По его словам, аналогичная акция работает для старшего поколения: более чем на 50% понижен тариф на диагностику и замену.

"И третья категория, которую мы тоже взяли под свою опеку, - это многодетные семьи. Семьям многодетным, где пять и более детей, бесплатно все продиагностируем, при необходимости заменим оборудование", - описал программу для льготных категорий Баранов.

Данным категориям желательно подавать заявки, но специалисты в ряде случаев могут дойти и самостоятельно, пояснили в "Мособлгазе". Все три акции продлятся до конца этого года.

О "Мособлгаз"

"Мособлгаз" - акционерное общество и одна из крупнейших газораспределительных компаний России. В составе компании - шесть филиалов по всей Московской области, которые в свою очередь включают по несколько районных эксплуатационных служб. Ежегодно предприятием реализуется свыше 15 млрд кубометров природного газа. Программа "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", реализуемая предприятием, предполагает создание условий для газификации домов более 370 тыс. жителей Подмосковья.